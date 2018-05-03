Впродовж лютого в Україні на журналістів вісім разів скоїли напад, - НСЖУ

У лютому у Національній спілці журналістів України зафіксували вісім нападів на працівників ЗМІ. Тиск на свободу слова посилюється, оскільки нападників на працівників медіа не карають.

Напади трапилися на Львівщині, Волині, Полтавщині, в Одесі, Чернігові та Києві. Здебільшого жертвами фізичної агресії ставали знімальні групи телеканалів. Про це йдеться в повідомленні Національної спілки журналістів України (НСЖУ), що було пошиерене в понеділок, 5 березня. Відповідно до моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який НСЖУ проводить спільно з партнерськими організаціями, загалом за перші два місяці 2018 року зафіксовано 10 проявів фізичної агресії щодо журналістів.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко наголошує, що ситуація з безпекою журналістів лишається однією з найбільших загроз свободі слова. "Кількість випадків зростає, адже, як свідчить практика, винним вдається уникати покарання (…) ми закликаємо журналістів не миритися з агресією, писати заяви до Національної поліції та вимагати проведення належних розслідувань", - цитує сайт НСЖУ Томіленка.

Серед загроз свободі слова в Україні - не лише фізичне насильство, але і економічний або політичний тиск, заявив директор представництва Freedom House в Україні Метью Шааф під час дискусії "Загрози свободі слова в Україні" 2 березня, пише DW.

"Політичний і економічний тиск на журналістів і ЗМІ змушують їх уникати вибору тих чи інших "критичних" тем. Влада обмежила свободу слова в Україні нібито під приводом національної безпеки. Але це більше політичні дії. Намагання посилити контроль в інтернет-просторі ми розцінюємо як посилення цензури", - заявив голова Freedom House.

У свою чергу, заступник голови моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Бенджамін Моро зазначив, що одним з важливих акцентів у звітах його місії є діяльність сайту "Миротворець", який оприлюднив персональні дані багатьох представників медіа. "Ми спілкувалися з десятками журналістів, чиї дані було оприлюднено на цьому сайті. Така ситуація є порушенням права на приватність і презумпції невинуватості, оскільки людей назвали злочинцями. Хотілося б ще раз закликати поліцію провести дієве розслідування щодо діяльності цього сайту", - зазначив Моро.

Також, за його словами, представників місії тривожить кількість нападів на представників журналістської професії, факти штурму, обшуків редакцій, тиску на медіа.

Нагадаємо, Національна спілка журналістів України у 2017 році зафіксувала 90 випадків фізичної агресії щодо працівників ЗМІ.