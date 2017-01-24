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ВРП звільнила десятьох суддів, ще двох відсторонила від роботи через хабарництво

Один із відсторонених суддів фігурує у справі щодо передачі резиденції Межигір’я Януковичу
Вища рада правосуддя під час засідання 24 січня звільнила 10 суддів з посад за загальними обставинами.
ВРП звільнила десятьох суддів, ще двох відсторонила від роботи через хабарництво Фото: vikka.ua

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

Згідно з повідомленням, 8 суддів було звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, ще двох - за власним бажанням.

Окрім цього зауважується, що Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від посад двох суддів, затриманих на хабарі: суддю господарського суду міста Києва Любомира Головатюка та суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Людмилу Горячківську.

Нагадаємо, суддя Любомир Головатюк фігурує в низці журналістських розслідувань, які викривали схему передачі резиденції Межигір’я екс-президенту України Віктору Януковичу.

Національне антикорупційне бюро 23 січня затримало помічницю судді Апеляційного суду Київської області.

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24 01 2017 20:41
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