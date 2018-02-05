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Вибори прем'єра Вірменії призначили на 8 травня

Поки що ніхто не висунув свою кандидатуру на цей пост
Парламент Вірменії знову спробує проголосувати за кандидатуру прем'єр-міністра країни 8 травня.
Вибори прем Фото: AFP

Про це заявив спікер вірменського парламенту Ара Баблоян, передає "Інтерфакс". Він також повідомив, що для виборів нового прем'єра депутати зберуться на спеціальне засідання.

Поки що ніхто не висунув свою кандидатуру на цей пост.

Нагадаємо, напередодні парламент Вірменії не зумів обрати опозиційного лідера Нікола Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, а проти - 56, оскільки лідера опозиції відмовилася підтримати Республіканська партія, яка має більшість у парламенті.

Пашинян закликав своїх прихильників оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

У Вірменії через акції протесту, учасники якої перекрили вулиці та шосе, зірвано засідання парламенту.

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