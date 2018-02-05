У Вірменії через протести зірвано засідання парламенту

У Вірменії через акції протесту, учасники якої перекрили вулиці та шосе, зірвано засідання парламенту.

Більшість в парламенті має правляча "Республіканська партія". Керівник її фракції Ваграм Багдасарян заявив, що депутати не можуть дістатися до парламенту через блокування доріг, - повідомляє агентство "Інтерфакс".

Опозиція ж оголосила про бойкот засідання, тому в залі зареєструвалися лише 33 з 105 депутатів. Для кворуму було необхідна присутність 53 людей.

Нагадаємо, 1 травня Національні збори Вірменії не підтримали кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. За нього проголосували 45 депутатів, проти – 55. Натомість Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги та аеропорт Єревана.