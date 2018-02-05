Протестувальники в Єревані заблокували дорогу в аеропорт

Акції громадянської непокори проходять і в інших частинах міста

Прихильники лідера протестного руху Нікола Пашиняна сьогодні вранці в Єревані та в інших містах Вірменії відновили акції громадянської непокори.

З ранку група громадян перекрила дорогу в аеропорт "Звартноц". Акція спровокувала напружену ситуацію на трасі, туди прибули поліцейські, - повідомляє місцева служба "Радіо Свобода".

Тим часом акції громадянської непокори проходять і в інших частинах Єревана. На вулиці знову вийшли студенти.

Після того як напередодні республіканська більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра Вірменії, лідер протестного руху закликав громадян Вірменії перекривати і блокувати вулиці, метро, залізницю, аеропорт, міждержавні та міжобласні траси і "взагалі все, що тільки можна перекрити". Він закликав також до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах.

Нагадаємо, 1 травня Національні збори Вірменії не підтримали кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. За нього проголосували 45 депутатів, проти – 55. Натомість Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги та аеропорт Єревана.

8 травня Національні збори Вірменії зберуться для повторного голосування.