Протестувальники в Єревані заблокували дорогу в аеропорт
З ранку група громадян перекрила дорогу в аеропорт "Звартноц". Акція спровокувала напружену ситуацію на трасі, туди прибули поліцейські, - повідомляє місцева служба "Радіо Свобода".
Тим часом акції громадянської непокори проходять і в інших частинах Єревана. На вулиці знову вийшли студенти.
Після того як напередодні республіканська більшість у парламенті проголосувала проти обрання Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра Вірменії, лідер протестного руху закликав громадян Вірменії перекривати і блокувати вулиці, метро, залізницю, аеропорт, міждержавні та міжобласні траси і "взагалі все, що тільки можна перекрити". Він закликав також до страйків у навчальних закладах, на підприємствах і в держустановах.
Нагадаємо, 1 травня Національні збори Вірменії не підтримали кандидатуру Нікола Пашиняна на посаду прем'єр-міністра країни. За нього проголосували 45 депутатів, проти – 55. Натомість Пашинян закликав своїх прихильників блокувати дороги та аеропорт Єревана.
8 травня Національні збори Вірменії зберуться для повторного голосування.
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