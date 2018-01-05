Пашинян оголосив кампанію тотальної непокори у Вірменії

Лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції "Єлк" Нікол Пашинян закликав своїх прихильників зранку в середу, 2 травня, оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

"Завтра з 8:15 блокуються всі автодороги, оголошується тотальний страйк, блокується аеропорт, залізниця. Наш рух не може не завершитися перемогою. З завтрашнього дня починаються тотальні дії громадянської непокори", – сказав Пашинян на багатотисячному мітингу в Єревані ввечері у вівторок, 1 травня, повідомляє Interfax.

За його словами, правляча у Вірменії Республіканська партія сподівалася, що після її рішення проголосувати під час виборів прем'єра проти його кандидатури у країні почнуться сутички.

"Вони хотіли спровокувати нас. Але ні. Це мирний рух. Заявляю, що переговори з ними можуть бути проведені виключно з одного питання – про політичний похорон Республіканської партії", – сказав Пашинян.

Нагадаємо, сьогодні, 1 травня, парламент Вірменії не обрав Пашиняна прем'єр-міністром. Його кандидатура була єдиною, але за неї проголосували лише 45 депутатів, а проти – 56, оскільки Пашиняна відмовилася підтримати Республіканська партія, яка має в парламенті більшість.

Хвиля масових протестів в Єревані та інших вірменських містах почалася після того, як колишній президент країни Серж Саргсян був обраний депутатами парламенту прем'єр-міністром. Протестні акції не припиняються з 13 квітня.

Посада глави уряду стала найважливішою державною посадою внаслідок зміни форми правління з президентської на парламентську.

Під тиском протестувальників Саргсян 23 квітня подав у відставку.