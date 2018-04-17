У Вірменії обрали прем'єра попри протести
Таким чином, він залишається першою особою в країні. За нього проголосували 76 депутатів з 90 присутніх, - повідомляє Jam.News, інформує Громадське.
Кандидатура Сержа Саргсяна була представлена правлячою Республіканською партією Вірменії та ВРФД. Вибори прем'єра в країни пройшли вперше після внесених до Конституції Вірменії змін.
Уряд буде сформовано в 15-денний термін після обрання прем'єр-міністра. У п'ятиденний термін прем'єр-міністр подає президентові кандидатури віце-прем'єрів і міністрів. Президент у триденний строк призначає віце-прем'єрів та міністрів, або звертається до Конституційного суду. У відповідності до конституційних змін, уряд буде складатися з прем'єр-міністра, першого віце-прем'єра, двох віце-прем'єрів та 17 міністрів.
Нагадаємо, що в столиці Вірменії Єревані противники висунення екс-президента Вірменії Сержа Саргсяна на посаду прем'єр-міністра перекрили низку ключових автодоріг в місті.
Причина протестів - фактичне порушення Конституції країни: Саргсян вже провів два терміни на посаді президента країни. Після переходу Вірменії на парламентську систему прем'єр-міністр стає головною посадою в країні, і, по суті, призначення стане третім строком на чолі держави для Саргсяна.
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