Прем'єр Вірменії Саргсян подав у відставку
Про це йдеться в його заяві на сайті уряду Вірменії.
"Звертаюся до вас в останній раз як глава держави. Нікол Пашинян (лідер опозиції — ред. ) мав рацію, я помилився. У ситуації, що склалася є кілька рішень, але на жодне з них я не піду. Це не моє. Я залишаю посаду керівника нашої країни", - сказав Саргсян.
"Вулиця проти мого призначення. І я виконую вашу вимогу", - повідомив він.
Нагадаємо, що з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки відбуваються багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.
Правоохоронці в Єревані доправили до відділень поліції сотні учасників масових акцій протесту.
Затриманого раніше у Єревані лідера опозиції Нікола Пашиняна таки відпустили із СІЗО.
22 квітня прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян та Нікол Пашинян провели перемовини. Саргсян назвав умови відставки неприйнятними, а також наголосив, що у разі, "якщо щось станеться з протестувальниками, винним буде Пашинян".
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