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Прем'єр Вірменії Саргсян подав у відставку

Серж Саргсян після масових акцій протесту вирішив скласти свої повноваження
Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян подав у відставку.
Прем Серж Саргсян. Фото: lratvakan.com

Про це йдеться в його заяві на сайті уряду Вірменії. 

"Звертаюся до вас в останній раз як глава держави. Нікол Пашинян (лідер опозиції — ред. ) мав рацію, я помилився. У ситуації, що склалася є кілька рішень, але на жодне з них я не піду. Це не моє. Я залишаю посаду керівника нашої країни", - сказав Саргсян. 

"Вулиця проти мого призначення. І я виконую вашу вимогу", - повідомив він.

Нагадаємо, що з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки відбуваються багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.

Правоохоронці в Єревані доправили до відділень поліції сотні учасників масових акцій протесту.

Затриманого раніше у Єревані лідера опозиції Нікола Пашиняна таки відпустили із СІЗО.

22 квітня прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян та Нікол Пашинян провели перемовини. Саргсян назвав умови відставки неприйнятними, а також наголосив, що у разі, "якщо щось станеться з протестувальниками, винним буде Пашинян".

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23 04 2018 15:29
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