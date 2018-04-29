Вибори в ОТГ: підкуп горілкою, незаконна агітація, бюлетені на вулиці

Під час голосування на дільниці школи №3 (ДВК №510412) в місті Кілія працівники Національної поліції вилучили в офіційного спостерігача від партії "Батьківщина" зошит, в якому містилася інформація зі списком осіб та номерами телефонів виборців, які, ймовірно, отримали гроші в обмін на їх голоси.

Як повідомляє Комітет виборців України, спостерігача підозрюють в здійсненні контролю над волевиявленням громадян, що може бути частиною схеми по підкупу виборців.

Затримати його не вдалося. Наразі його розшукує поліція. Контактні дані особи записано виборчою комісією при реєстрації.

КВУ також повідомляє про інші порушення на виборах в об’єднаних територіальних громадах, серед яких відкриття дільниць із запізненням, незаконна агітація в день виборів, голосування виборців за межами дільниць, порушення таємниці голосування.

Так, на Дніпропетровщині (село Малокозирщина, Перещепінська ОТГ) мало місце голосування виборців поза межами виборчої дільниці. Зокрема, одна з місцевих жителів заповнила бюлетень на вулиці на капоті автомобіля, чим було порушено таємницю голосування.

Також, до КВУ надійшла інформація, що в селі Меліоративне (Дніпропетровська обл.) у день голосування виборців пригощали горілкою від імені одного із кандидатів в депутати. За отриманою інформацією алкогольні напої роздавав батько кандидата. Інший кандидат відреагував на порушення, викликав поліцію та написав відповідну заяву.

На Рівненщині (Олександрійська ОТГ) в день виборів, о 5 ранку, Житомирський апеляційний суд прийняв рішення на користь одного з кандидатів щодо його реєстрації. Показово, що до цього, за день до виборів, Рівненський районний суд ухвалив рішення щодо зняття цього кандидата з виборчого процесу.

На Харківщині (Старовірівська ОТГ) та Волині (Торчинська ОТГ) зафіксовано підвезення виборців до дільниць. Підвезення мікроавтобусом виборців від імені одного з кандидатів також зафіксовано на Волині – у селі Веселе.

Крім того спостерігачі КВУ повідомляють про незаконну агітацію в день голосування. Зокрема, на Полтавщині (Терешківська ОТГ) та Рівненщині (Шпанівська ОТГ). Так, у Терешківській ОТГ місцевим жителям у день голосування приходять смс із закликом голосувати за одного з кандидатів на посаду голови ОТГ. У Шпанівській ОТГ в приміщенні дільниці у селі Малий Олексин зафіксовано розміщення агітаційних матеріалів партії "УКРОП".

Разом з тим, поліція Харківщини повідомляє, що її працівниками відкриті два кримінальних провадження за ч.2 ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу за фактами порушення виборчого законодавства, які були зафіксовані у Нововодолазькому та Великобурлуцькому районах Харківської області та одне кримінальне провадження за ч. 1 ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача) ККУ - у Харківському районі.

Нагадаємо, що у неділю перші вибори проходять у 40 об’єднаних територіальних громадах: 4 міських, 14 селищних, 22 сільських.

Раніше, Комітет виборців України заявляв, що перед виборами 29 квітня в різних регіонах України було зафіксовано багато випадків підкупу виборців, а також факти тиску на кандидатів.