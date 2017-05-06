Вибух гранати у Вишгороді: у квартирі п'ятиповерхівки загинув чоловік

У ніч на понеділок у Вишгороді (Київська область) через вибух гранати РГД-5 у квартирі п'ятиповерхового будинку загинула людина.

"Можемо сказати, що це нещасний випадок, тому що квартира була закрита зсередини. На кухні чоловік, напевно, бавився з гранатою, в результаті чого вона вибухнула і чоловік загинув", - повідомив в ефірі "112 каналу" спікер Нацполіції в Київській області Микола Жукович.



Запал від РГД-5. Фото: kv.npu.gov.ua

Загиблому було 40 років, він винаймав цю квартиру.

Також з квартири забрали в реанімацію його співмешканку, яка постраждала від вибуху. Відомо, що їй теж 40 років, особи поки що не встановлено.

Вибух пошкодив вікно, стіни і стіл кухні.

Нагадаємо , що у Краматорську Донецької області семирічний хлопчик знайшов на території школи коробку з 14 гранатами.