CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ ніч на понеділок у Вишгороді (Київська область) через вибух гранати РГД-5 у квартирі п'ятиповерхового будинку загинула людина.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух гранати у Вишгороді: у квартирі п'ятиповерхівки загинув чоловік
Його співмешканка в реанімації
Фото: vyshgorod.city
"Можемо сказати, що це нещасний випадок, тому що квартира була закрита зсередини. На кухні чоловік, напевно, бавився з гранатою, в результаті чого вона вибухнула і чоловік загинув", - повідомив в ефірі "112 каналу" спікер Нацполіції в Київській області Микола Жукович.
Запал від РГД-5. Фото: kv.npu.gov.ua
Загиблому було 40 років, він винаймав цю квартиру.
Також з квартири забрали в реанімацію його співмешканку, яка постраждала від вибуху. Відомо, що їй теж 40 років, особи поки що не встановлено.
Вибух пошкодив вікно, стіни і стіл кухні.
Нагадаємо , що у Краматорську Донецької області семирічний хлопчик знайшов на території школи коробку з 14 гранатами.
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05 06 2017 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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