Викрадачці немовляти у Києві загрожує до 12 років тюрми, - Крищенко
"Вона (дитина - ред.) була одразу оглянута лікарями, на даний момент їй нічого не загрожує. Дитина передана батькам", - повідомив начальник головного управління Національної поліції України в м. Києві Андрій Крищенко в ході брифінгу, пише "Укрінформ".
"Було встановлено, що вона (викрадачка - ред.) придбала дитячі речі, підгузники, харчування. Пошуки перемістилися до Київської області. Було встановлено особу жінки та її спільника, їх місцезнаходження. Жінка 97 року народження. Спільник, коли був затриманий, надав деякі свідчення", - сказав Крищенко.
Викрадачці наразі загрожує до 12 років позбавлення волі. Правоохоронцям поки не вдалося точно встановити мотиви вчинення злочину.
"Вона плутається у показах. Одна з версій - вони втратили дитину, після чого викинули її на смітник. Будемо з'ясовувати. У нас є версія, що вона хотіла таким чином приховати смерть власної дитини та видати її за свою", - припускають у Національній поліції.
Як нагадав Крищенко, робота з пошуків та затримання зловмисниці тривала всю ніч.
"Були встановлені свідки, переглянута камера відеоспостереження, що дало нам можливість з'ясувати, що цей злочин скоїла жінка", - нагадав Крищенко.
Він також додав, що відео з затриманням викрадачки буде передане для оприлюднення.
Нагадаємо, сьогодні у Києві поліція затримала дівчину, яка викрала немовля із дитсадка 20 жовтня.
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