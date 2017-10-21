CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві поліція затримала дівчину, яка викрала немовля із дитсадка 20 жовтня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Викрадену в Києві дитину знайшли, викрадачку затримали, - ФОТО
Немовля обстежують медики
Фото: МВС
"Щойно у Вишгороді правоохоронці знайшли двохмісячну дитину, яку викрали вчора. Зловмисницю затримано. З дитиною все добре, її обстежують медики", - пише прес-служба МВС, цитуючи слова глави відомства Арсена Авакова.
Фото: "Київ оперативний"
Фото: "Київ оперативний"
Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, у Києві правоохоронці почали розшук зловмисника, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.
Сьогодні стало відомо, що жінка, яка викрала немовля в Києві, стежила за батьком дитини по дорозі в дитячий сад.
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21 10 2017 13:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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