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Викрадену в Києві дитину знайшли, викрадачку затримали, - ФОТО

Немовля обстежують медики
У Києві поліція затримала дівчину, яка викрала немовля із дитсадка 20 жовтня.
Викрадену в Києві дитину знайшли, викрадачку затримали, - ФОТО Фото: МВС

"Щойно у Вишгороді правоохоронці знайшли двохмісячну дитину, яку викрали вчора. Зловмисницю затримано. З дитиною все добре, її обстежують медики", - пише прес-служба МВС, цитуючи слова глави відомства Арсена Авакова.


Фото: "Київ оперативний"


Фото: "Київ оперативний"

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, у Києві правоохоронці почали розшук зловмисника, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.

Сьогодні стало відомо, що жінка, яка викрала немовля в Києві, стежила за батьком дитини по дорозі в дитячий сад.

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21 10 2017 13:10
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