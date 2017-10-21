Викрадену в Києві дитину знайшли, викрадачку затримали, - ФОТО

У Києві поліція затримала дівчину, яка викрала немовля із дитсадка 20 жовтня.

"Щойно у Вишгороді правоохоронці знайшли двохмісячну дитину, яку викрали вчора. Зловмисницю затримано. З дитиною все добре, її обстежують медики", - пише прес-служба МВС, цитуючи слова глави відомства Арсена Авакова.



Фото: "Київ оперативний"



Фото: "Київ оперативний"

Нагадаємо, вчора, 20 жовтня, у Києві правоохоронці почали розшук зловмисника, який викрав 2-місячну дитину. Трагедія сталася близько 17:00 на столичній Оболоні в дитячому садку №606.

Сьогодні стало відомо, що жінка, яка викрала немовля в Києві, стежила за батьком дитини по дорозі в дитячий сад.