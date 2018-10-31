Вишинський хоче поскаржитися до Вищої ради правосуддя на дії судді

Суд погодився з тим, що на вересневому засіданні були допущені порушення, які дають право звернутися зі скаргою до компетентних органів

Підозрюваний у державній зраді глава "РИА Новости-Украина" збирається скаржитися до Вищої ради правосуддя на дії слідчого судді.

31 жовтня Херсонський міський суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту підозрюваного в зраді глави "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського про відвід слідчого судді Галини Радченко, повідомляє проект "Радіо Свобода" "Крим.Реалії".

При цьому суд погодився з тим, що на вересневому засіданні були допущені порушення, які дають право звернутися зі скаргою до компетентних органів.

У суді Вишинський наполягав на тому, що Радченко "фактично відмовляла йому в захисті", смс-повідомлення про засідання його адвокату прийшло із запізненням, а саму суддю він викрив у брехні.

"Суд зазначив, що були значні порушення, які дають можливість нашому підзахисному звернутися до компетентних органів з приводу дій судді, зокрема зі скаргою до Вищої ради правосуддя. Я думаю, що Кирило Вишинський цим скористається. На суді він зазначив, що буде реалізовувати свої права", – прокоментував ситуацію адвокат Андрій Доманський.

Нагадаємо, що Херсонський міський суд продовжив термін тримання під вартою керівнику "РИА Новости Украина" Кирилові Вишинському до 4 листопада.