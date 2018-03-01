Високопоставленого податківця на Харківщині спіймали на хабарі в 250 тис грн

Гроші вимагали від підприємства за зменшення штрафу

Правоохоронці в середу, 3-го січня, затримали головного державного ревізора-інспектора управління аудиту ГУ ДФС України в Харківській області під час отримання хабара в розмірі 250 тисяч гривень.

Підозрювана особа вимагала ці гроші від директора компанії, що займається зовнішньоекономічною діяльністю, за зменшення розміру штрафних санкцій за результатами планової перевірки, повідомляє у Facebook прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

На сайті ГУ ДФС України в Харківській області вказано, що посаду головного державного ревізора-інспектора відділу внутрішнього аудиту управління внутрішнього аудиту займає Панасенко Ірина Олександрівна.

Нагадаємо, що в Миколаєві 28 грудня був затриманий директор обласного комунального підприємства "Миколаївський міжнародний аеропорт" Михайло Галайко при спробі дати хабар голові ОДА Олексію Савченку.