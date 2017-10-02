Я перший, хто візьме автомат і приєднається до блокади в разі повстання шахтарів, - Насалик
"Питання блокади - це питання політичного рішення. Вам потрібно чітко сказати: НКТ - це територія України або не України? Вам потрібно сказати: 60 тисяч шахтарів, які там працюють, - це українці або не українці? Ми повинні зрозуміти, що повна блокада призведе до того, що шахтарі не отримають зарплати. І якщо тоді вони, позбавлені засобів до існування, візьмуть у руки зброю і виступлять проти режиму. Я перший візьму в руки автомат і приєднаюся до блокади. Але якщо ці шахтарі поповнять сили там, то це питання крові", - сказав Насалик на засіданні Верховної Ради, звертаючись до депутатів, інформує LB.ua.
При цьому міністр вважає: якщо Верховна Рада прийме таке рішення, блокаду повинні проводити силові структури, а не цивільні особи.
"Махновщини не повинно бути. Якщо ви приймете рішення повної блокади, то цю блокаду повинні проводити не добровольці, а повинна проводити СБУ, армія і інші силові структури", - сказав Насалик.
З кінця січня низка ветеранів АТО за підтримки нардепів блокують дві залізничні гілки, які ведуть на окуповану територію Донбасу.
Раніше Насалик заявив, що в Україні є достатньо ресурсів для того, щоб відмовитися від вугілля антрацитової групи, яке надходить з Донбасу, це коштуватиме 15 млрд грн.
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