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Я перший, хто візьме автомат і приєднається до блокади в разі повстання шахтарів, - Насалик

За його словами, наразі блокада залізниці на окуповані території може призвести до того, що шахтарі приєднаються до бойовиків через те, що не будуть отримувати зарплатню
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик вважає, що блокада Донбасу призведе до того, що шахтарі, які працюють на непідконтрольних територіях, поповнять лави терористичної організації "ДНР".
Я перший, хто візьме автомат і приєднається до блокади в разі повстання шахтарів, - Насалик Ігор Насалик. Фото: www.rbc.ua.

"Питання блокади - це питання політичного рішення. Вам потрібно чітко сказати: НКТ - це територія України або не України? Вам потрібно сказати: 60 тисяч шахтарів, які там працюють, - це українці або не українці? Ми повинні зрозуміти, що повна блокада призведе до того, що шахтарі не отримають зарплати. І якщо тоді вони, позбавлені засобів до існування, візьмуть у руки зброю і виступлять проти режиму. Я перший візьму в руки автомат і приєднаюся до блокади. Але якщо ці шахтарі поповнять сили там, то це питання крові", - сказав Насалик на засіданні Верховної Ради, звертаючись до депутатів, інформує LB.ua.

При цьому міністр вважає: якщо Верховна Рада прийме таке рішення, блокаду повинні проводити силові структури, а не цивільні особи.

"Махновщини не повинно бути. Якщо ви приймете рішення повної блокади, то цю блокаду повинні проводити не добровольці, а повинна проводити СБУ, армія і інші силові структури", - сказав Насалик.

З кінця січня низка ветеранів АТО за підтримки нардепів блокують дві залізничні гілки, які ведуть на окуповану територію Донбасу.

Раніше Насалик заявив, що в Україні є достатньо ресурсів для того, щоб відмовитися від вугілля антрацитової групи, яке надходить з Донбасу, це коштуватиме 15 млрд грн.

 
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10 02 2017 11:17
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