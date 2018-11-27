"Я розумію, як вам зараз важко": Командувач ВМС ЗСУ передав листа українським морякам
"Браття! Я розумію, як вам зараз важко. Всі військові моряки ВМС з розумінням ставляться до так званих свідчень, які від вас зараз намагаються отримати. Адже методи роботи спецслужб РФ ні для кого не є секретом. Я сам пройшов через це у 2014 році", - йдеться на сторінці відомства.
Потім Воронченко наголосив, що Україна з ними і робить все можливе на всіх рівнях, щоб повернути їх додому.
"Ми - один екіпаж, одна сім'я, ми будемо боротися разом з вами до вашого повернення", - зазначив командувач ВМС ЗСУ.
Він закликав своїх підлеглих не впадати у відчай. "Ви діяли в рамках закону, професійно, відповідно до норм міжнародного морського права та чинних договорів. Закон, право - на нашій стороні, і це розуміє весь світ", - написав Воронченко, підкресливши, що пишається кожним із них.
Як відзначає кореспондент "Нової газети" Антон Наумлюк, відповідних листів від командування адвокати передали всім українським морякам, захопленим російськими прикордонниками в Криму, перед початком судилища над ними в окупованому Сімферополі (Крим).
Нагадаємо, що у Федеральній службі безпеки Росії заявили, що допитали затриманих українських моряків, і що серед них двоє – співробітники СБУ.
У СБУ підтвердили, що на борту захоплених Росією трьох кораблів Військово-Морського флоту України перебували їх співробітники.
Київський районний суд Сімферополя ухвалив рішення про запобіжний захід для першого з затриманих українських моряків.
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