ФСБ заявляє, що події в Керченській протоці координувала СБУ
"Федеральна служба безпеки Російської Федерації має інформацію про те, що провокаційні дії кораблів ВМС України здійснювалися за прямою вказівкою київської влади. Територіальні води Російської Федерації, в які вторглися українські військові кораблі, були такими ще до возз'єднання Криму з Росією. Координацію провокації здійснювали два співробітника Служби безпеки України, прикомандировані до екіпажів військових катерів", – заявили в понеділок, 26 листопада, у ЦГЗ ФСБ Росії.
Окрім того, ФСБ РФ розповсюдила відео допиту українських моряків з визнанням "провокаційності дій" кораблів України в Керченській протоці. Зокрема, капітан Володимир Лісовий заявляє на відео, що усвідомлював провокацію.
"Запити по установці УКХ-радіозв'язку ігнорував свідомо. На момент переходу на борту перебувала стрілецька зброя і кулемети ДШК (важкі станкові кулемети, – ред.) з боєкомплектами. Усвідомлював, що дії угруповання ВМС України в Керченській протоці мають провокаційний характер", – каже Лісовий.
Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.
Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.
Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запровадити воєнний стан.
Верховна Рада сьогодні проводить позачергове засідання, щоб розглянути питання про запровадження воєнного стану в Україні.
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