ФСБ заявляє, що події в Керченській протоці координувала СБУ

ФСБ Росії заявляє, що українські військові кораблі в неділю, 25 листопада, увійшли в територіальні води Російської Федерації за вказівкою київської влади – координували провокацію два співробітника СБУ, які перебували на українських судах.

"Федеральна служба безпеки Російської Федерації має інформацію про те, що провокаційні дії кораблів ВМС України здійснювалися за прямою вказівкою київської влади. Територіальні води Російської Федерації, в які вторглися українські військові кораблі, були такими ще до возз'єднання Криму з Росією. Координацію провокації здійснювали два співробітника Служби безпеки України, прикомандировані до екіпажів військових катерів", – заявили в понеділок, 26 листопада, у ЦГЗ ФСБ Росії.

Окрім того, ФСБ РФ розповсюдила відео допиту українських моряків з визнанням "провокаційності дій" кораблів України в Керченській протоці. Зокрема, капітан Володимир Лісовий заявляє на відео, що усвідомлював провокацію.

"Запити по установці УКХ-радіозв'язку ігнорував свідомо. На момент переходу на борту перебувала стрілецька зброя і кулемети ДШК (важкі станкові кулемети, – ред.) з боєкомплектами. Усвідомлював, що дії угруповання ВМС України в Керченській протоці мають провокаційний характер", – каже Лісовий.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада зібрали засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка. В Адміністрації Президента останні дії Російської Федерації проти кораблів ВМС ЗСУ назвали актом агресії, спрямованим на цілеспрямовану ескалацію Росією ситуації в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення запровадити воєнний стан.

Верховна Рада сьогодні проводить позачергове засідання, щоб розглянути питання про запровадження воєнного стану в Україні.