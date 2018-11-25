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Порошенко збере військовий кабінет

Засідання Воєнного кабінету відбудеться о 22:00
Через надзвичайні події в Азовському морі ввечері 25 листопада відбудеться засідання Воєнного кабінету під керівництвом Президента Петра Порошенка.
Порошенко збере військовий кабінет Фото: president.gov.ua

Про це повідомив у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко. 

Як повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов, засідання Воєнного кабінету відбудеться о 22:00.

"Президент України Петро Порошенко збирає засідання Воєнного кабінету у зв‘язку із ситуацією, що склалася у Керченській протоці та нападом на українські військові кораблі", - повідомив Турчинов.

Нагадаємо, що раніше російські військові атакували українські катери, що 25 листопада спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. На борту одного з кораблів є поранений.

Вночі 25 листопада Україна повідомила російським портам про намір трьох кораблів перейти через Керченську протоку. Це необхідно робити відповідно до договору про спільне користування Азовським морем і протокою.

Незважаючи на це близько 8 години ранку російські кораблі здійснили провокаційні дії проти українських кораблів, в тому числі протаранивши буксир "Яни Капу".

Після цього, Росія звинуватила українські кораблі в незаконному заході в територіальні води, заявивши, що вони "небезпечно маневрують" і "не підкоряються законним вимогам російської влади", і фізично - транспортним судном - закрила Керченську протоку.

Українські кораблі вирішили повернутися до Одеси, але російські військові почали переслідування.

Україна звернулася до Ради безпеки ООН через напад російських кораблів на українські.

За інформацією InfoResist, російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

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