Парубій скликає позачергове засідання Верховної Ради
Про це йдеться у заяві спікера ВР, яку оприлюднено в ніч на понеділок.
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"На виконання рішення РНБО України і зверення президента України, на понеділок, 26 листопада на 16:00 я скликаю позачергову сесію Верховної Ради України", - зазначив Парубій.
"Вже п'ятий рік триває російська агресія проти України. Окуповано Крим і частина Донецької і Луганської областей. Практично щодня позиції наших військових обстрілюють російські терористи на Донбасі. Очевидно, що фронт російської агресії розширився і тепер він сягає Чорного і Азовського морів.
25 листопада на кораблі Військово-морських сил України було здійснено підступну атаку російських військових. Такі дії російського агресора - порушення норм Статуту ООН, Конвенції ООН з морського права. Весь світ побачив докази російської військової агресії, з якими вже ніхто не зможе посперечатися. Адже весь світ побачив відео, де російські військові кораблі атакують українські", - заявив голова ВР.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан. Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.
Президент підкреслив, що Україна не збирається проводити наступальні операції, в тому числі на Донбасі. Обговорення проекту рішення про воєнний стан буде проходити 26 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради. Воно буде закритим.
Під час засідання було сказано, що обмежень у перетині кордону не буде. Однак може бути обмежений в'їзд в Україну деяким громадянам РФ. Також було сказано, що всі банківські установи працюватимуть у звичному режимі.
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