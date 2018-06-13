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Ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає, - Трамп

"Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом"
Президент США Дональд Трамп вважає, що ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає.
Ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає, - Трамп Дональд Трамп. Фото: Reuters

"Я щойно приземлився, це була довга подорож, але відтоді, як я прийшов в офіс, кожен тепер може почуватися безпечніше. Ядерної загрози з боку Північної Кореї більше немає", - написав Трамп у своєму мікроблозі Twitter.

"Зустріч з Кім Чен Ином була цікавим і дуже позитивним досвідом. У Північній Кореї великий потенціал для майбутнього", - додав президент США.

Трамп також зазначив, що перед тим, як він став президентом, багато хто вважав, що США вступлять у війну з КНДР.

"Барак Обама заявляв, що Північна Корея була нашою найбільшою проблемою. Це більше не так - спіть спокійно", - зазначив Трамп.

Нагадаємо, 12 червня вперше в історії пройшов саміт між США і КНДР. У ході нього Трамп і Кім Чен Ин провели закриту зустріч, на якій були тільки перекладачі. Потім були великі переговори у складі з делегацією, які завершить робочий обід. Трамп сподівається, що він зможе переконати Кіма відмовитися від ядерної зброї.

Лідери США та КНДР Дональд Трамп і Кім Чен Ин за результатами переговорів підписали спільний документ.

Зазначимо, американський президент Дональд Трамп заявив, що санкції США проти КНДР залишаються чинними.

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13 06 2018 15:35
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