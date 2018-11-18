Янукович не прийде на суд з останнім словом: у нього "важка травма"
"Він не має можливості самостійно пересуватися. В нього лангетка (гіпсова пов'язка, перемотана звичайним бинтом - ред.). Як кажуть лікарі, в нього важка травма. Мінімум 21 день буде (лікуватися - ред.), 2-3 тижні", - заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" адвокат Януковича Олександр Горошинський.
Він додав, що адвокати нададуть відповідні документи суду.
Нагадаємо, 19 листопада в Оболонському райсуді м.Києва має відбутися чергове засідання у справі Януковича, де той мав виступити з останнім словом.
Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.
Стадію дебатів у судовому розгляді завершено.
Дадамо, що, за інформацією РосЗМІ, колишнього президента України Віктора Януковича було госпіталізовано до НДІ Швидкої допомоги ім.Скліфосовського.
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