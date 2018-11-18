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Янукович не прийде на суд з останнім словом: у нього "важка травма"

Колишній президент буде лікуватися мінімум 21 день
Адвокати екс-президента України Віктора Януковича збирають відповідні медичні довідки, аби надати їх суду, адже взяти участь у судовому засіданні 19 листопада екс-президент не зможе.
Янукович не прийде на суд з останнім словом: у нього "важка травма" Фото: tass.ru

"Він не має можливості самостійно пересуватися. В нього лангетка (гіпсова пов'язка, перемотана звичайним бинтом - ред.). Як кажуть лікарі, в нього важка травма. Мінімум 21 день буде (лікуватися - ред.), 2-3 тижні", - заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" адвокат Януковича Олександр Горошинський. 

Він додав, що адвокати нададуть відповідні документи суду.

Нагадаємо, 19 листопада в Оболонському райсуді м.Києва має відбутися чергове засідання у справі Януковича, де той мав виступити з останнім словом.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.111 (державна зрада), ч.5 ст.27 ч.3 ст.110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч.5 ст.27 ч.3 ст.437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Стадію дебатів у судовому розгляді завершено.

Дадамо, що, за інформацією РосЗМІ, колишнього президента України Віктора Януковича було госпіталізовано до НДІ Швидкої допомоги ім.Скліфосовського.

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18 11 2018 12:37
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