Японська телекомпанія помилково повідомила про ракетний удар КНДР

Японська телекомпанія NHK на своїх інтернет-ресурсах опублікувала екстрене попередження про ракетний удар з боку Північної Кореї

Про це повідомляє DW.

"Північна Корея, судячи з усього, запустила ракету. Уряд терміново закликає населення шукати захист у будівлях або в метро", - йшлося в цьому повідомленні.

Буквально через п'ять хвилин повідомлення було відкликане, і компанія попросила вибачення. Як заявив ведучий, помилка сталася з вини оператора, що відповідає за відправку термінових повідомлень для інтернет-користувачів. За даними Reuters, помилкове повідомлення NHK не викликало паніки в Японії.

У суботу, 13 січня, населення Гавайських островів (США) отримало сповіщення на свої мобільні телефони про потребу тікати в укриття, оскільки на них летить одна або кілька балістичних ракет. Багато людей поховалися у ваннах у себе вдома, у будівлях з товстими стінами, каналізаційних трубах.

Упродовж 38 хвилин після повідомлення серед населення і численних туристів на Гаваях запанувала паніка. Поки не встановлено, чому сигнал відбою тривоги не був даний раніше.

Влада американського штату Гаваї повідомила, що помилкове попередження про ракетний напад було оприлюднене з вини працівника управління з надзвичайних ситуацій, який натиснув "не на ту кнопку".

Нагадаємо, Південна Корея та КНДР домовилися про перші за два роки прямі переговори.