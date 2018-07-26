Яценюк привітав заяву Помпео щодо невизнання анексії Криму РФ

"Нехай через десятиліття, але справедливість була відновлена", - наголосив політик

Лідер "народного фронту" Арсеній Яценюк привітав заяву державного секретаря Сполучених Штатів Майкла Помпео стосовно невизнання незаконної анексії Криму.

"Ця однозначна позиція, як і відданість територіальній цілісності України, залишатимуться непорушними. У цій заяві - пряма паралель з невизнанням Сполученими Штатами загарбання Балтійських держав, яке вчинив Радянський Союз у 1940 році. Справедливість над агресором неминуче торжествуватиме й цього разу", - написав Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, що Державний департамент США закріпив у спеціальній декларації політику невизнання анексії Криму Росією. Держдеп порівняв цей документ з Декларацією Веллеса від 1940 року, яка закріпила політику США щодо невизнання анексії Балтійських країн Радянським Союзом.

Європейський Союз підтримав "Кримську декларацію США" та вважає, що документ ілюструє міцну позицію щодо незаконної анексії Криму Росією.