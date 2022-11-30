НОВИНИЄвропейський Союз надасть Україні ще 40 генераторів через механізм цивільного захисту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС передасть Україні ще 40 генераторів
Джерело: news/daily/europe
Про це повідомив головний дипломат блоку Жозеп Боррель у твіттер.
"росія намагається зламати моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти цивільного населення", - написав Боррель.
За його словами, на зустрічі G7 союзники координували підтримку України.
"ЄС надає ще 40 генераторів на додаток до 550, які вже надані через механізм цивільного захисту", - йдеться у дописі головного дипломата блоку.
Раніше повідомлялось, що Норвегія передала Україні військові медичні автобуси.
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30 11 2022 15:30 МЕДІА
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