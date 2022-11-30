ЄС передасть Україні ще 40 генераторів

Європейський Союз надасть Україні ще 40 генераторів через механізм цивільного захисту.

Про це повідомив головний дипломат блоку Жозеп Боррель у твіттер.

"росія намагається зламати моральний дух України, атакуючи енергетичну інфраструктуру та використовуючи зиму як зброю війни проти цивільного населення", - написав Боррель.

За його словами, на зустрічі G7 союзники координували підтримку України.

"ЄС надає ще 40 генераторів на додаток до 550, які вже надані через механізм цивільного захисту", - йдеться у дописі головного дипломата блоку.

Раніше повідомлялось, що Норвегія передала Україні військові медичні автобуси.