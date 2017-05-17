ЄС підписав рішення про безвізовий режим для України

У середу, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Церемонія підписання пройшла у Страсбурзі. Документ був підписаний президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ та національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абелою, повідомляє "Європейська правда".

На церемонії підписання також були присутні Президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з питання українського безвізу Марія Габріель.

Президент України документ не підписував, оскільки підписаний регламент є внутрішнім рішенням ЄС, а не двостороннім документом.

Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.