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ЄС підписав рішення про безвізовий режим для України

Очікується, що безвізовий режим запрацює 11 червня
У середу, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
ЄС підписав рішення про безвізовий режим для України Фото: uazmi.org

Церемонія підписання пройшла у Страсбурзі. Документ був підписаний президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ та національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абелою, повідомляє "Європейська правда".

На церемонії підписання також були присутні Президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з питання українського безвізу Марія Габріель.

Президент України документ не підписував, оскільки підписаний регламент є внутрішнім рішенням ЄС, а не двостороннім документом.

Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.

Нагадаємо, що 11 травня Рада міністрів Європейського Союзу прийняла остаточне рішення про надання безвізового режиму для України. Він набуде чинності орієнтовно в червні.

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17 05 2017 16:02
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