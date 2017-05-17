ЄС підписав рішення про безвізовий режим для України
Церемонія підписання пройшла у Страсбурзі. Документ був підписаний президентом Європейського парламенту Антоніо Таяні та міністром внутрішніх справ та національної безпеки головуючої у Раді ЄС Мальти Кармело Абелою, повідомляє "Європейська правда".
На церемонії підписання також були присутні Президент України Петро Порошенко та доповідач Європарламенту з питання українського безвізу Марія Габріель.
Президент України документ не підписував, оскільки підписаний регламент є внутрішнім рішенням ЄС, а не двостороннім документом.
Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.
Нагадаємо, що 11 травня Рада міністрів Європейського Союзу прийняла остаточне рішення про надання безвізового режиму для України. Він набуде чинності орієнтовно в червні.
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