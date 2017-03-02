Європа скоро прийде до смертної кари, - Лукашенко
За його словами, це може статися лише у тому випадку, якщо такою буде думка більшості білорусів, інформує Sputnic.
"Я не маю права ні відміняти, ні накладати мораторій. У нас був референдум, якби його не було, я б якось думав", - сказав Лукашенко.
Він також заявив, що "Європа теж скоро прийде до смертної кари".
Лукашенко додав, що питання про смертну кару ЄС має "подвійні стандарти: вимагати відмінити смертну кару у відношенні Білорусі, але у відношенні США це питання не чипати".
Відзначимо, що Білорусь єдина країна в Європі, де застосовується смертна кара. У 1996 році питання про скасування смертної кари виносилося на загальнонаціональний референдум. За збереження цього виду покарання тоді проголосували майже 80,5% громадян, які брали участь в референдумі. Наявність смертної кари - основна перешкода для відновлення Білорусії в статусі спецзапрошеного в ПАРЄ.
Нагадаємо, що спеціальний доповідач ООН з прав людини в Білорусі Міклош Харасті закликав країну відмовитися від смертної кари.
що в Білорусі привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Сергію Хмелевському.
Також у Республіці Білорусь привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Івану Кулешу.
У 2015 році у світі було приведено у виконання як мінімум 1634 смертних вироки - рекордна кількість за 25 років.
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