Європа скоро прийде до смертної кари, - Лукашенко

Президент Білорусі заявив, що смертну кару в Білорусі та США розглядають по-різному

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що поки він не має права відміняти смертну кару, яку, на його думку, скоро застосують країни ЄС.

За його словами, це може статися лише у тому випадку, якщо такою буде думка більшості білорусів, інформує Sputnic.

"Я не маю права ні відміняти, ні накладати мораторій. У нас був референдум, якби його не було, я б якось думав", - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що "Європа теж скоро прийде до смертної кари".

Лукашенко додав, що питання про смертну кару ЄС має "подвійні стандарти: вимагати відмінити смертну кару у відношенні Білорусі, але у відношенні США це питання не чипати".

Відзначимо, що Білорусь єдина країна в Європі, де застосовується смертна кара. У 1996 році питання про скасування смертної кари виносилося на загальнонаціональний референдум. За збереження цього виду покарання тоді проголосували майже 80,5% громадян, які брали участь в референдумі. Наявність смертної кари - основна перешкода для відновлення Білорусії в статусі спецзапрошеного в ПАРЄ.

Нагадаємо, що спеціальний доповідач ООН з прав людини в Білорусі Міклош Харасті закликав країну відмовитися від смертної кари.

що в Білорусі привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Сергію Хмелевському.

Також у Республіці Білорусь привели у виконання смертний вирок визнаному винним у потрійному вбивстві Івану Кулешу.

У 2015 році у світі було приведено у виконання як мінімум 1634 смертних вироки - рекордна кількість за 25 років.