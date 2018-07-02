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Європарламент схвалив скорочення числа депутатів

Кількість євродепутатів скоротиться на 46 осіб - до 705
Частина мандатів, що припадають на Великобританію - 27 із 73, - повинна бути розподілена між 14 державами-членами ЄС. Решту зарезервують за новими членами.
Європарламент схвалив скорочення числа депутатів Фото: AFP

Європарламент схвалив скорочення кількості депутатів після виходу Великобританії зі складу Євросоюзу. Про це в середу, 7 лютого, повідомляє прес-служба Європарламенту.

За відповідну пропозицію рішення Європейської ради проголосував 431 євродепутат, проти - 182, ще 61 утримався.

Відзначається, що кількість євродепутатів скоротиться на 46 осіб - до 705.

Частина мандатів, що припадають на Великобританію - 27 з 73, - повинна бути розподілена між 14 державами-членами ЄС. Франція та Іспанія повинні отримати по п'ять місць, Італія і Нідерланди - по три, Ірландія - два. По одному місцю отримають Польща, Румунія, Швеція, Австрія, Данія, Словаччина, Фінляндія, Хорватія та Естонія.

Ще 46 мандатів залишаться зарезервовані для країн, які в майбутньому можуть приєднатися до ЄС.

Тепер таке рішення повинна одноголосно підтримати Європейська рада, після чого відбудеться фінальне голосування в Європарламенті.

Раніше єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів із розширення Йоганнес Ган заявляв, що Сербія і Чорногорія, швидше за все, будуть наступними країнами, які приєднаються до Європейського Союзу до 2025 року.

Натомість Ган переконаний, що говорити про членство України у Євросоюзі у найближчі роки – нереалістично.

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07 02 2018 23:46
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