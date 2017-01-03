Євросоюз і Грузія підписали угоду про безвізовий режим

Підписано угоду про остаточне наданні Грузії безвізового режиму представниками Європейського Союзу.

"Угоду про візову лібералізацію підписано, вітаю, Грузіє", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Очікується, що 8-9 березня законодавчі зміни опублікують в Офіційному журналі Євросоюзу. Указ вступає в силу через 20 днів після дати публікації, це означає, що безвізовий режим запрацює 28 березня.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу у понеділок, 27 лютого, остаточно затвердила безвізовий режим для громадян Грузії.