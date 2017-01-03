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Євросоюз і Грузія підписали угоду про безвізовий режим

Євросоюз і Грузія підписали угоду про безвізовий режим
Підписано угоду про остаточне наданні Грузії безвізового режиму представниками Європейського Союзу.
Євросоюз і Грузія підписали угоду про безвізовий режим Фото:twitter.com/rikardjozwiak

"Угоду про візову лібералізацію підписано, вітаю, Грузіє", - повідомив журналіст "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк.

Очікується, що 8-9 березня законодавчі зміни опублікують в Офіційному журналі Євросоюзу. Указ вступає в силу через 20 днів після дати публікації, це означає, що безвізовий режим запрацює 28 березня.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу у понеділок, 27 лютого, остаточно затвердила безвізовий режим для громадян Грузії.

Відносно України, як очікується, процес візової лібералізації має продовжитися 28 лютого, коли Рада ЄС, Європарламент та Єврокомісія розпочнуть тристоронні переговори про проект законодавчого акту щодо скасування візових вимог для українців. Після подальшого голосування в Європарламенті та затвердження Радою ЄС безвіз для України може набути чинності за декілька місяців.

 

 

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