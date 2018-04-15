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Юніорська збірна України з хокею перемогла Австрію у матчі чемпіонату світу

Українці відзначились видовищним "камбеком"
Юніорська збірна України ( вік гравців до 18 років, — ред.) здобула 15 квітня перемогу над командою Австрії у другому матчі хокейного чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який проходить у Києві з рахунком 5:3.
Юніорська збірна України з хокею перемогла Австрію у матчі чемпіонату світу Фото: twitter.com/OlympicUA

Українці відзначились видовищним "камбеком": за 5 хвилин до кінця матчу синьо-жовті програвали з рахунком 3-2, - повідомляє "Укрінформ".

Матч тривав у столичному Палаці спорту, шайби у ворота суперника закинули: Дмитро Даниленко (10-та хвилина), Гліб Кривошапкін (22, 56), Фелікс Морозов (56) та Артем Матейченко (60).

У неділю на чемпіонаті також пройдуть поєдинки Японія - Румунія та Угорщина - Італія.

Раніше українська команда мінімально поступилася японцям — з рахунком 0:1. У вівторок, 17 квітня, юніори зіграють з угорцями.  

Чемпіонат світу з хокею серед юніорів нещодавно стартував у Києві. Команда-переможниця турніру підвищиться у класі і виступатиме у дивізіоні 1А. Збірна, що посяде останнє місце, опуститься до дивізіону 2A.

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15 04 2018 17:26
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