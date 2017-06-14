З АТО не повернулися 38 військових медиків, - Порошенко

Безпосередню участь у наданні медичної допомоги в зоні проведення АТО взяли близько 3,5 тисяч військових медиків.

"У зоні бойових дій на передньому краї оборони безпосередню участь у наданні медичної допомоги взяли участь близько 3,5 тис. військових медиків. З них більше 200 отримали поранення, 248 військових медиків були нагороджені високими державними нагородами", - заявив Президент України Петро Порошенко під час свого виступу на урочистому заході з нагоди Дня медичного працівника у 66 мобільному військовому шпиталі у Покровську на Донеччині, - повідомляє Укрінформ.

Водночас, 38 медиків, на жаль, не повернулися з поля бою, додав Президент.

Він зазначив, що серед них є і Ігор Зінич - Герой України, 25-річний санітарний інструктор, який відмовився їхати на ротацію, залишившись надавати допомогу побратимам, які воювали у Донецькому аеропорті.

Зазначимо, з початку конфлікту на Донбасі в середині квітня 2014 року і до 15 травня 2017 року щонайменше 10 090 осіб, включаючи 2 777 цивільних осіб, були вбиті і 23 966 отримали поранення.

Також Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні фіксує незаконні затримання людей з обох сторін конфлікту на Донбасі, в ОРДЛО місія не має доступу до затриманих.