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З кандидата в президенти Франції Ле Пен зняли недоторканність

Досі, як депутат Європарламенту, Ле Пен не могла бути притягнена до відповідальності
Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.
З кандидата в президенти Франції Ле Пен зняли недоторканність Марін Ле Пен. Фото: europe-today.ru

Європейський парламент зняв парламентський імунітет з лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен після розпочатого розслідування публікацій нею фотографій звірств "Ісламської держави" в Twitter, -  повідомляє BBC.

Ле Пен знаходиться під слідством у Франції через розміщення трьох графічних зображень смертельної кари "Ісламської держави" у Twitter в грудні 2015 року, в тому числі обезголовлення американського журналіста Джеймса Фоулі.

Досі, як депутат Європарламенту, Ле Пен не могла бути притягнена до відповідальності.

Ле Пен в даний час є кандидатом на пост президента Франції.

Раніше французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.

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02 03 2017 13:17
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