З кандидата в президенти Франції Ле Пен зняли недоторканність
Європейський парламент зняв парламентський імунітет з лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен після розпочатого розслідування публікацій нею фотографій звірств "Ісламської держави" в Twitter, - повідомляє BBC.
Ле Пен знаходиться під слідством у Франції через розміщення трьох графічних зображень смертельної кари "Ісламської держави" у Twitter в грудні 2015 року, в тому числі обезголовлення американського журналіста Джеймса Фоулі.
Досі, як депутат Європарламенту, Ле Пен не могла бути притягнена до відповідальності.
Ле Пен в даний час є кандидатом на пост президента Франції.
Раніше французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу.
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