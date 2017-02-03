З кандидата в президенти Франції Ле Пен зняли недоторканність

Досі, як депутат Європарламенту, Ле Пен не могла бути притягнена до відповідальності

Європарламент проголосував за зняття парламентського імунітету з лідера партії "Національний фронт" і глави парламентської фракції "Європа націй і свобод" Марін Ле Пен.

Європейський парламент зняв парламентський імунітет з лідера французьких ультраправих Марін Ле Пен після розпочатого розслідування публікацій нею фотографій звірств "Ісламської держави" в Twitter, - повідомляє BBC.

Ле Пен знаходиться під слідством у Франції через розміщення трьох графічних зображень смертельної кари "Ісламської держави" у Twitter в грудні 2015 року, в тому числі обезголовлення американського журналіста Джеймса Фоулі.

Досі, як депутат Європарламенту, Ле Пен не могла бути притягнена до відповідальності.

Ле Пен в даний час є кандидатом на пост президента Франції.