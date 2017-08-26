З опівночі другого дня "шкільного перемир’я" в зоні АТО бойовики вісім разів відкривали вогонь, – штаб

ЗСУ у відповідь не стріляли

За інформацією штабу АТО, від початку доби 26 серпня на Донбасі незаконні збройні формування вісім разів відкривали вогонь. Бойовики вздовж усієї лінії розмежування не застосовували міномети та інше важке озброєння.

"У районі проведення АТО другий день "шкільного перемир’я" характеризується зменшенням активності російсько-окупаційних підрозділів. Від початку доби бойовики вздовж усієї лінії розмежування не застосовували міномети та інше важке озброєння", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 26 серпня 2017 року.

Недовготривалі й поодинокі обстріли позицій сил АТО із використанням стрілецької зброї і гранатометів зафіксовані поблизу Водяного, Павлополя, Старогнатівки, Широкиного та Талаківки, що на Приморському напрямку.

Крім того, бойовики двічі застосовували зброю в районі Авдіївської промзони.

"Загалом з опівночі незаконні збройні формування 8 разів відкривали вогонь. Чітко дотримуючись мирних домовленостей і враховуючи, що обстріли укріплень сил АТО були не прицільними, мали відверто провокаційний характер, Збройні Сили України вогонь у відповідь не відкривали", – розповіли у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, на Донбасі у першу добу "шкільного перемир’я" 25 серпня російсько-окупаційні війська 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Двоє українських військових отримали поранення