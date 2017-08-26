З опівночі другого дня "шкільного перемир’я" в зоні АТО бойовики вісім разів відкривали вогонь, – штаб
"У районі проведення АТО другий день "шкільного перемир’я" характеризується зменшенням активності російсько-окупаційних підрозділів. Від початку доби бойовики вздовж усієї лінії розмежування не застосовували міномети та інше важке озброєння", – повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 26 серпня 2017 року.
Недовготривалі й поодинокі обстріли позицій сил АТО із використанням стрілецької зброї і гранатометів зафіксовані поблизу Водяного, Павлополя, Старогнатівки, Широкиного та Талаківки, що на Приморському напрямку.
Крім того, бойовики двічі застосовували зброю в районі Авдіївської промзони.
"Загалом з опівночі незаконні збройні формування 8 разів відкривали вогонь. Чітко дотримуючись мирних домовленостей і враховуючи, що обстріли укріплень сил АТО були не прицільними, мали відверто провокаційний характер, Збройні Сили України вогонь у відповідь не відкривали", – розповіли у прес-центрі штабу.
Нагадаємо, на Донбасі у першу добу "шкільного перемир’я" 25 серпня російсько-окупаційні війська 18 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України. Двоє українських військових отримали поранення
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