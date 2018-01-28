З передмістя Парижа через розлив Сени евакуювали майже півтори тисячі осіб

Майже півтори тисячі людей евакуйовано у Паризькому регіоні через сильний розлив річки Сени.

Про це заявив голова паризької поліції Мішель Делпух. Як уточнив глава паризької поліції, людей евакуювали в регіоні Іль-де-Франс, повідомляє Reuters.

Разом з евакуацією влада попереджає про ризики повені, після того, як рівень води в Сені в неділю сильно підвищився.

Паризька влада встановила, що пік повені буде в неділю або в понеділок, а масштаби можуть бути близькими до того, що Париж пережив у 2016 році. Тоді рівень води в Сені піднявся приблизно на 6,5 метра вище звичайного, і повінь було названо рекордною за останнє століття. Останню більш масштабну повінь було зафіксовано в Парижі в 1910 році, коли рівень води в Сені піднявся на 8,65 метра.