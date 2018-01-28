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З передмістя Парижа через розлив Сени евакуювали майже півтори тисячі осіб

Влада попереджає про ризики повені
Майже півтори тисячі людей евакуйовано у Паризькому регіоні через сильний розлив річки Сени.
З передмістя Парижа через розлив Сени евакуювали майже півтори тисячі осіб Фото: з відкритих джерел

Про це заявив голова паризької поліції Мішель Делпух. Як уточнив глава паризької поліції, людей евакуювали в регіоні Іль-де-Франс, повідомляє Reuters.

Разом з евакуацією влада попереджає про ризики повені, після того, як рівень води в Сені в неділю сильно підвищився.

Паризька влада встановила, що пік повені буде в неділю або в понеділок, а масштаби можуть бути близькими до того, що Париж пережив у 2016 році. Тоді рівень води в Сені піднявся приблизно на 6,5 метра вище звичайного, і повінь було названо рекордною за останнє століття. Останню більш масштабну повінь було зафіксовано в Парижі в 1910 році, коли рівень води в Сені піднявся на 8,65 метра.

Нагадаємо, що в Парижі через повінь закрито кілька залізничних станцій, не відбуваються круїзи по Сені, а також призупинено роботу великих музеїв.

 

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28 01 2018 17:52
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