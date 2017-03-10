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З початку доби на Донбасі поранено двох військових ЗСУ

Близько 1:00 з гранатометів ворог відкривав вогонь неподалік Гнутового
Незаконні збройні формування від початку доби 3 жовтня вже двічі обстріляли українські позиції, внаслідок чого двоє бійців Збройних сил України були поранені.
З початку доби на Донбасі поранено двох військових ЗСУ Фото:rbc.ua

"Від початку цієї доби зафіксовано два обстріли наших позицій. Це Авдіївська промзона. Тут ворог застосовував великокаліберні кулемети і стрілецьке озброєння. Близько 1:00 з гранатометів ворог відкривав вогонь неподалік Гнутового. Наші військові відповідали з гранатометів противнику. У результаті цього протистояння вже двоє наших військовослужбовців цієї доби дістало поранення", – зазначив речник прес-центру штабу АТО Анатолій Стельмах, інформує "112 Україна".

За його словами, інформація щодо потерпілих серед цивільних під час учорашнього обстрілу житлових масивів наразі уточнюється.

"За попередніми даними, потерпілих серед місцевого населення немає", – сказав Стельмах.

Щодо стану поранених бійців він додав: "Людей, які сьогодні дістали поранення, госпіталізовано. Наразі ними опікуються наші найкращі медичні фахівці".

Нагадаємо, що з початку доби незаконні збройні формування 17 разів порушили перемир'я. Враховуючи загрозу життю, бійці АТО 12 разів відкривали вогонь.

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03 10 2017 10:37
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