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З початку доби втрат серед військовослужбовців на Донбасі немає

Бойовики шість разів порушили режим припинення вогню
У вівторок російські окупаційні війська шість разів порушили режим припинення вогню на Донбасі.
З початку доби втрат серед військовослужбовців на Донбасі немає Фото було зроблене наступного дня після звільнення селища Піски. Фото: 93 ОМБр

Бойовики відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ООС в районі Кримського, Золотого, Південного, Павлополя, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

"Об'єднані сили контролюють обстановку і стійко утримують займані рубежі", - відзначають в штабі.

Нагадаємо, українська сторона СЦКК інформує, що збройні формування РФ, незважаючи на домовленості щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.

Також бойовики обмежують пересування спостерігачів ОБСЄ і не дають спілкуватися з медиками.

Упродовж минулої доби, 23 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях військ ЗСУ, у тому числі 3 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.
 
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