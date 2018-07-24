З початку доби втрат серед військовослужбовців на Донбасі немає
Бойовики відкривали прицільний вогонь з озброєння БМП, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по позиціях ООС в районі Кримського, Золотого, Південного, Павлополя, повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил.
Втрат серед українських військовослужбовців немає.
"Об'єднані сили контролюють обстановку і стійко утримують займані рубежі", - відзначають в штабі.
Нагадаємо, українська сторона СЦКК інформує, що збройні формування РФ, незважаючи на домовленості щодо відведення озброєння, активно нарощують кількість військової техніки поблизу лінії розмежування.
Також бойовики обмежують пересування спостерігачів ОБСЄ і не дають спілкуватися з медиками.
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