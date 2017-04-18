З рахунків Клюєвих зняли арешт

Згідно з судовими матеріалами, свої позовні вимоги Укрсоцбанк обгрунтовує заборгованістю ПАТ "Завод по обробці кольорових металів" за кредитним договором від 5 квітня 2013 року, поручителями за яким були два інших підприємства

Київський апеляційний госпсуд 6 квітня скасував арешт 121,8 млн грн на рахунках трьох компаній братів Андрія та Сергія Клюєвих.

Апеляційна інстанція скасувала рішення Господарського суду Київської області від 23 вересня 2016 року, ухвалене в межах справи за позовом Укрсоцбанку про стягнення 4,2 млн дол., 161,7 тис. євро та 8 млн грн (разом – в еквіваленті 121,8 млн грн) з ПАТ "Завод по обробці кольорових металів", ТОВ "Київський торговий дім "Завод по обробці кольорових металів" і ТОВ "Торговий дом "Артемовский завод по обработке цветных металлов".

"Ухвалу Господарського суду Київської області у справі № 911/3107/16 від 23.09.2016 про задоволення заяви Публічного акціонерного товариства "Укрсоцбанк" про забезпечення позову скасувати", - йдеться в ухвалі на сайті Єдиного реєстру судових рішень, повідомляє "Українська правда".

Згідно з судовими матеріалами, свої позовні вимоги Укрсоцбанк обгрунтовує заборгованістю ПАТ "Завод по обробці кольорових металів" за кредитним договором від 5 квітня 2013 року, поручителями за яким були два інших підприємства.

Обгрунтовуючи клопотання про накладання арешту на кошти відповідачів, Укрсоцбанк серед іншого вказував на те, що Завод по обробці кольорових металів є учасником судових проваджень у спорах про стягнення з нього значних сум на користь інших кредиторів, зокрема у справі за позовом Промінвестбанку на 161,6 млн грн.

Однак колегія Київського апеляційного госпсуду не погодилася з цим аргументом, зауваживши, що сам лише факт порушення проти відповідача судових справ за позовами різних юридичних осіб не свідчить ані про те, що він перебуває у скрутному фінансовому становищі, ані про те, що вказані позовні вимоги будуть задоволені, ані про те, що завод, навіть у випадку задоволення всіх позовів, включаючи цей, не буде мати можливості виконати рішення судів.

Також суд зауважив, що крім поручительства, боргові зобов’язання ПАТ "Завод по обробці кольорових металів" забезпечені іпотекою та заставами у вигляді будівлі цеху з виробництва мідної катанки у Донецькій області та земельної ділянки під ним вартістю 35,8 млн грн; рухомого майна вартістю 72,8 млн грн та іншими майновими правами.

За даними НКЦПФР, на кінець 2016 року власником 38,1% акцій ПАТ "Завод по обробці кольорових металів" було ПрАТ "Укрпідшипник", кінцевими бенефіціарами якого є брати Сергій та Андрій Клюєви.

Зазначимо, брати Клюєви оголошені у міжнародний розшук.

Колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв є одним із підозрюваних у справі про побиття учасників Євромайдану. За останньою інформацією, він перебуває в Росії.

Депутат Верховної Ради, колишній член Партії регіонів Сергій Клюєв проходить у кількох справах, у тому числі щодо махінацій із оформленням резиденції екс-президента Віктора Януковича в Межигір'ї.

Нагадаємо, 28 січня Верховна Рада дала дозвіл на притягнення до відповідальності та арешт депутата Сергія Клюєва.

Клюєва хочуть заарештувати за оборудки з компанією "Танталіт", яка формально володіла резиденцією Віктора Януковича у Межигір'ї.

Депутатську недоторканість з Клюєва зняли ще минулого року, але він втік з України.