З території біля Білого дому зник дуб, який посадили Трамп і Макрон
Про це повідомляє BBC.
23 квітня у США з офіційним візитом побував президент Франції Еммануель Макрон. У подарунок президенту США Дональду Трампу він привіз саджанець дуба з Белло Вуд – французького лісу, який американські війська відбили у німецької армії в Першій світовій війні.
Президенти посадили саджанець біля Білого дому.
За роботою спостерігали їхні дружини – Бріжит Макрон і Меланія Трамп – і журналісти.
Фото: twitter.com/mathieuvonrohr
За кілька днів з'ясувалося, що саджанець зник, а на його місці залишилася жовта трава.
Фото: francetvinfo.fr
Білий дім офіційно не прокоментував зникнення дуба.
France Info інформує, що такі саджанці краще висаджувати не навесні, а восени.
The Huffington Post з посиланням на анонімне джерело в Єлисейському палаці повідомляє, що дуб на карантині.
Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та президент Франції Еммануель Макрон запропонували обговорити нову угоду щодо ядерної програми Ірану.
Макрон заявив, що не чекає від президента США Дональда Трампа продовження дії ядерної угоди з Іраном, оскільки його виборча кампанія заснована на обіцянку припинити дію укладених в 2015-му році домовленостей.
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