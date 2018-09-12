За день на Донбасі поранено одного військового

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових

Упродовж поточної доби, російські окупаційні війська 11 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. По опорних пунктах наших військ поблизу населених пунктів хутір Вільний, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - інформує прес-центр штабу ООС.

У ході бойових дій, 9 грудня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.

Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що вчора, 8 грудня, окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.