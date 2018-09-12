За день на Донбасі поранено одного військового
"Зокрема, ворог відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новотошківського, що на Луганщині та хутора Вільного - на Попаснянському напрямку. По опорних пунктах наших військ поблизу населених пунктів хутір Вільний, Авдіївка, Тарамчук, Красногорівка, Павлопіль, Водяне та Гнутове російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - інформує прес-центр штабу ООС.
У ході бойових дій, 9 грудня, поранення зазнав один військовослужбовець Об'єднаних сил.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що вчора, 8 грудня, окупанти 13 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У трьох випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.
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