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За день на Донбасі поранено одного військовослужбовця ЗСУ

Окупанти 8 разів порушили режим припинення вогню
Сьогодні, 5 грудня, російські окупаційні війська 8 разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.
За день на Донбасі поранено одного військовослужбовця ЗСУ Фото: ukrinform.ua

"Вдень, ворог тричі відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі хутора Вільного. Тут же, двічі, окупанти застосували протитанкові керовані ракети", - інформує прес-центр штабу ООС.

Опорні пункти наших військ поблизу Опитного піддалися вогневому впливу з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.

Окрім того, збройні формування Російської Федерації, з гранатометів та стрілецької зброї, вели обстріли на підступах до Тарамчука, Новомихайлівки і Гнутового.

Внаслідок бойових дій поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.

Нагадаємо, що минулої доби внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та троє - зазнали поранень.

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05 12 2018 19:26
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