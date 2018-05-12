За день на Донбасі поранено одного військовослужбовця ЗСУ
"Вдень, ворог тричі відкривав прицільний вогонь з мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об'єднаних сил в районі хутора Вільного. Тут же, двічі, окупанти застосували протитанкові керовані ракети", - інформує прес-центр штабу ООС.
Опорні пункти наших військ поблизу Опитного піддалися вогневому впливу з мінометів 120-го калібру, а оборонні укріплення біля Красногорівки – з великокаліберних кулеметів.
Окрім того, збройні формування Російської Федерації, з гранатометів та стрілецької зброї, вели обстріли на підступах до Тарамчука, Новомихайлівки і Гнутового.
Внаслідок бойових дій поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил. Ситуація в районі проведення операції залишається під контролем українських військових.
Нагадаємо, що минулої доби внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та троє - зазнали поранень.
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