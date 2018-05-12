ООС: загинув один військовий, ще троє зазнали поранень

За даними розвідки, 4 грудня, 2 окупанти було знищено та ще 5 - поранено

Упродовж минулої доби, 4 грудня, російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, зафіксовано і 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

"Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, зафіксовано активність ворожого снайпера", - інформує прес-центр штабу ООС.

"Російські окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски, Славне, Тарамчук, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине", - йдеться у повідомленні.

Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Пісків, Новозванівки, Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї, а біля Луганського зафіксовано ще й вогонь з мінометів калібру 120 мм. Захисники Красногорівки були обстріляні протитанковими керованими ракетами, а оборонці Троїцького і Водяного – з озброєння бойових машин піхоти.

Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та троє - зазнали поранень.

Від початку доби ворог обстріляв наші позиції на підступах до Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат не допущено.

За даними розвідки, 4 грудня, 2 окупанти було знищено та ще 5 - поранено.

Нагадаємо, в результаті бойових дій в зоні ООС було поранено одного українського військового, ще один боєць зник безвісти.

У контрольних пунктах в'їзду-виїзду на Донбасі обмежили виїзд іноземців у зв’язку з введенням воєнного стану у 10 областях України.