За добу бойовики 42 рази відкрили вогонь по українських військових на Донбасі

Російсько-окупаційні війська за минулу добу 42 рази обстріляли позиції українських військових на Донбасі.

На маріупольському напрямку противник обстріляв позиції Збройних сил України з артилерії і мінометів різних калібрів, неодноразово вів вогонь по Водяному, Широкіно і Павлополю, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

З гранатометів і стрілецької зброї - за Погоди, Мар'їнці, Гнутово, Водяному, Широкіно, Павлополю. За Широкіно і Погоди вогонь вели снайпери.

На луганському напрямку бойовики з гранатометів обстріляли Кримське, Станицю Луганську, Новоалександровку, Новотошковку і Новозвановку.

На донецькому напрямку - з мінометів і великокаліберних кулеметів українські позиції в районі Луганського та Авдіївки.

В районі Новотошковки двоє бійців ЗСУ отримали поранення.

Нагадаємо, що в зоні проведення АТО станом на 18:00 6 січня зафіксовано 21 обстріл з боку проросійських бойовиків, у районі Новотошківського поранено двох українських військових.

Варто відзначити, що командування ЗСУ повідомило, що підрозділи Збройних Сил України в зоні АТО забезпечені паливом, а особовий склад готовий до погіршення погодних умов.