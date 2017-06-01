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Бійці на Донбасі забезпечені паливом і засобами обігріву, - командування ЗСУ

Заходи підготовки до зимового періоду в АТО спланували і проводили завчасно
Підрозділи Збройних Сил України в зоні АТО забезпечені паливом, а особовий склад готовий до погіршення погодних умов.
Бійці на Донбасі забезпечені паливом і засобами обігріву, - командування ЗСУ Фото: Міноборони України

Про це заявив перший заступник командувача Сухопутними військами Збройних Сил України Олександр Локота.

"Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на Донбасі, забезпечені паливом, дровами та вугіллям. Також є достатня кількість засобів обігріву", - сказав Локота, інформує сайт Міноборони.

Локота стверджує, що заходи підготовки до зимового періоду в АТО спланували і проводили завчасно.

Нагадаємо, що в зоні проведення АТО станом на 18:00 6 січня зафіксовано 21 обстріл з боку проросійських бойовиків, у районі Новотошківського поранено двох українських військових.

Окрім того, за минулу добу бойовики продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках, вони відкривали вогонь 32 рази.

Також за минулу добу в зоні проведення АТО загиблих українських військовослужбовців не було, поранено одного бійця.

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