Бійці на Донбасі забезпечені паливом і засобами обігріву, - командування ЗСУ

Заходи підготовки до зимового періоду в АТО спланували і проводили завчасно

Підрозділи Збройних Сил України в зоні АТО забезпечені паливом, а особовий склад готовий до погіршення погодних умов.

Про це заявив перший заступник командувача Сухопутними військами Збройних Сил України Олександр Локота.

"Військовослужбовці, які виконують бойові завдання на Донбасі, забезпечені паливом, дровами та вугіллям. Також є достатня кількість засобів обігріву", - сказав Локота, інформує сайт Міноборони.

Локота стверджує, що заходи підготовки до зимового періоду в АТО спланували і проводили завчасно.

Нагадаємо, що в зоні проведення АТО станом на 18:00 6 січня зафіксовано 21 обстріл з боку проросійських бойовиків, у районі Новотошківського поранено двох українських військових.