Бойовики за день 21 раз обстріляли позиції ЗСУ: двох українських військових поранено

У зоні проведення АТО станом на 18:00 6 січня зафіксовано 21 обстріл з боку проросійських бойовиків, у районі Новотошківського поранено двох українських військових.

Вогонь ворог вів традиційно на всіх напрямках, повідомляє прес-центр штабу Антитерористичної операції.

На маріупольському – з мінометів вони вели вогонь по Павлополю, а з гранатометів і стрілецької зброї – по Талаківці, Мар'їнці, Гнутовому, Водяному, Широкиному, Павлополю. По Широкиному і Талаківці вогонь вели снайпери.

На луганському – по Станиці Луганській, Новотошківському та Новозванівці – з гранатометів. На донецькому – з мінометів та великокаліберних кулеметів по наших позиціях в районі Луганського та Авдіївки.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики продовжили обстріли українських позицій на всіх напрямках, вони відкривали вогонь 32 рази.

Також за минулу добу в зоні проведення АТО загиблих українських військовослужбовців не було, поранено одного бійця.