За добу в АТО були поранені двоє українських військових, ще семеро травмовані

У госпіталі помер офіцер ДержНС, який отримав важке поранення в Авдіївці 2 лютого

За останню добу в зоні проведення АТО двоє українських військових отримали поранення, ще семеро травмовані.

"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовці отримали поранення. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу позиції "Шахта Бутовка". Сім військовослужбовців отримали травми внаслідок підриву вантажівки на невідомому вибуховому пристрої. Інцидент стався в районі Лебединського", - повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.

Також він зазначив, що у госпіталі помер офіцер ДержНС, який отримав важке поранення в Авдіївці 2 лютого.

Нагадаємо, що станом на ранок у зоні проведення АТО зафіксували 14 обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських військовиків.

Відзначимо, що за минулу добу бойовики 74 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в результаті двоє українських військових поранені, ще сім травмовані.