За добу в АТО були поранені двоє українських військових, ще семеро травмовані
"За минулу добу внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовці отримали поранення. Це сталося внаслідок ворожого обстрілу позиції "Шахта Бутовка". Сім військовослужбовців отримали травми внаслідок підриву вантажівки на невідомому вибуховому пристрої. Інцидент стався в районі Лебединського", - повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.
Також він зазначив, що у госпіталі помер офіцер ДержНС, який отримав важке поранення в Авдіївці 2 лютого.
Нагадаємо, що станом на ранок у зоні проведення АТО зафіксували 14 обстрілів з боку бойовиків по позиціях українських військовиків.
Відзначимо, що за минулу добу бойовики 74 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО, в результаті двоє українських військових поранені, ще сім травмовані.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків