За останню добу зафіксовано рекордну кількість обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі за рік, - Турчинов

За останню добу зафіксована максимальна інтенсивність ведення вогню по українських позиціях на Донбасі за останній рік з лютого 2016-го року.

Відповідну інформацію повідомив секретар РНБО Олександр Турчинов у своєму коментарі, інформує прес-служба РНБО.

За його словами, в результаті ворожих обстрілів та спроб прориву нашої оборони, лише за останню добу по наших позиціях випущено понад 2 тисячі снарядів та мін.

Секретар РНБО наголосив, що російсько-терористичні угруповання вже неприховано та демонстративно застосовують важку 152 мм. артилерію, 120 мм. міномети, танки та активно використовують реактивні системи залпового вогню.

За його словами, "військові злочинці, які напряму підтримуються та керуються з Кремля, ведуть прицільний вогонь по цивільних об’єктах".

"Українська розвідка зафіксувала збільшення кількості військової техніки (танків, САУ, реактивні системи залпового вогню), боєприпасів, зброї та російських військових, які потрапляють на окуповану територію Донбасу через неконтрольовані ділянки кордону", – сказав секретар РНБО.

За словами Турчинова, це свідчить про наміри військово-політичного керівництва РФ щодо подальшої ескалації бойових дій на сході України.

"Україна готова надати міжнародним спостерігачам та міжнародній спільноті всі необхідні докази агресивних дій та військових злочинів російських гібридних військ проти українців", – сказав Турчинов.

Нагадаємо, що десять українських військовослужбовців загинули під час загострення конфлікту в Авдіївці, ще 66 зазнали поранень.

Такоє Генеральний штаб Збройних Сил України оприлюднив хронологію бойових дій біля Авдіївки з 29 січня до 3 лютого 2017 року.