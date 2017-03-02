Десять українських бійців загинули за час конфлікту в районі Авдіївки, 66 - поранено

У період з 2 по 3 лютого бойовики здійснили 10 обстрілів, випустили близько 1700 мін та снарядів

Десять українських військовослужбовців загинули під час загострення конфлікту в Авдіївці, ще 66 зазнали поранень.

"За визначений період втрати військовослужбовців ЗСУ становили: безповоротні - 10 людей, поранених - 66", - заявив перший заступник очільника Об’єднаного оперативного штабу Збройних Сил України генерал-майор Андрій Цвєтков під час брифінгу, повідомляє Еспресо.TV.

За словами Цвєткова, у період з 2 по 3 лютого бойовики здійснили 10 обстрілів, випустили близько 1700 мін та снарядів.

Він також додав, що попри введення "режиму тиші" вчора, терористи продовжували обстріли опорних пунктів, зокрема застосовуючи "Гради".

Як повідомляв iPress.ua, 2 лютого з міста Авдіївка, яке опинилося під численними обстрілами бойовиків, було евакуйовано 149 осіб, з них 77 – діти.

Зазначимо, російська сторона СЦКК повторно дала гарантії припинення вогню заради ремонту електромережі в районі Авдіївки.

За добу в районі бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.

Нагадаємо, місто Авдіївка, Донецької області, вже тиждень через регулярні атаки бойовиків перебуває без світла і частково без водопостачання. Місцевий коксохімічний завод також вимушений зупиняти свою діяльність. Ще гірша ситуація на окраїні міста: бойовики не припиняють обстріли, а наші військові, фактично, без відпочинку стримують атаку ворога.