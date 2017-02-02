З Авдіївки евакуйовано 149 осіб, з них 77 – діти, - ДСНС

Станом на 7:00 2 лютого з міста Авдіївка, яке опинилося під численними обстрілами бойовиків, евакуйовані 149 осіб, з них 77 – діти.

До аварійно-відновлювальних робіт залучено 260 чоловік і 60 од. тех., у тому числі: від Держнс 100 чоловік та 32 од. техніки. Організовано роботу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, взаємодія служб, повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У службі також нагадали, що теплопостачання в місті здійснюється централізовано за рахунок заводський теплоелектроцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 15-17 градусів тепла.

Централізоване водопостачання здійснюється за графіком з резерву (для забезпечення подачі води на насосній станції Авдіївка залучено електростанцію Держнс потужністю 200 кВт). Протягом 1 лютого рятувальники організували підвезення 20 тонн питної води, комунальні служби – 15 тонн технічної води.



Фото: dsns.gov.ua

Централізоване електропостачання в місті на цей момент відсутнє. Об'єкти соціально-побутової сфери, які не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від 11 генераторів Держнс (в резерві знаходяться 4 генератора різної потужності).

Також функціонує 1 пункт життєзабезпечення (7 наметів Держнс, 1 – благодійної організації), 3 стаціонарних пунктів обігріву, до яких звернулися понад 4500 чоловік, забезпечено харчування 3 польовими кухнями. Температура повітря навколишнього середовища становить 10 градусів морозу.

За інформацією Держнс, 18:35 30 січня в результаті бойових дій стався порив повітряної високовольтної лінії 110 кВ поблизу р. Авдіївка, що призвело до припинення електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу і Донецької фільтрувальної станції, які централізовано забезпечують водою та теплопостачанням місто.



Фото: dsns.gov.ua

У середу, 1 лютого, було отримано дозвіл на виконання завдань з обстеження та розмінування територій. Було залучено 4 піротехнічних розрахунку Держнс (17 чол., 6 од. тех.), з них 2 розрахунку (7 чол., 2 од. тех.) для обстеження та розмінування території ЛЕП з метою забезпечення аварійно-відбудовних робіт 2 аварійним бригадам (15 чол, 7 од. тех.) і 2 розрахунку (10 чол., 4 од. тех.) для очищення р. Авдіївка від вибухонебезпечних предметів, 2 піротехнічних розрахунку Держнс знаходяться в резерві.

Приблизно о 15:30 1 лютого 2 піротехнічні розрахунки Держнс та 2 аварійні бригади електриків потрапили під обстріл. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що станом на 16 годину, 1 лютого, з міста Авдіївка Донецької області евакуйовано 132 особи (з них 70 дітей).

Варто відзначити, що за минулу добу проросійські бойовики на Донбасі продовжили обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, використовуючи РСЗВ БМ-21 Град, 152 та 122-міліметровий артилерію і танки.