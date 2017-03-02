За добу бойовики здійснили 114 обстрілів, четверо бійців ЗСУ загинули, 17 поранені

За добу в районі бойовики 114 разів відкривали вогонь по українських позиціях. В результаті обстрілу загинули 4 бійця ЗСУ, 17 отримали поранення.

На Донецькому напрямку терористи вели вогонь по українських позиціях з РСЗВ БМ-21 "Град" в районі Авдіївки, Пісків, Кам'янки і Досвідченого. Також тут протягом усього дня практично безперервно били танки, міномети різних калібрів, гранатомети і стрілецьку зброю, - повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

По Гранітному і Луганському "працювала" 122 мм артилерія. По Луганському, Новгородської, Троїцькому, Мар'їнці, Верхнеторецкому, Водяному і Пісках бойовики били з мінометів різних калібрів.

На Маріупольському напрямку по силам АТО в районі Широкіно, Новогригорівка та Старогнатовки бойовики вели вогонь з РСЗВ БМ-21 "Град".

З 122 мм артилерії, 120 і 82 мм мінометів сепаратисти вели вогонь по Водяному, Красногорівці, Богданівці, Гранітного, Широкіно, Досвідченому, Мар'їнці, Чермалыку. По Березовому, Павлополю, Гнутово і Водяному бойовики били з гранатометів, зенітних установок, стрілецької зброї. Чермалик терористи обстріляли з ПТРК, а по українських позиціях біля Маріїнки і Павлополя вогонь вели снайпери.

На Луганському напрямку з 152 мм артилерії бойовики обстріляли Новозвановку, а з мінометів - Кримське і Сива. З гранатометів і стрілецької зброї терористи били по Новозвановке і Новоалександровке.

Нагадаємо, в районі Авдіївки шостий день не припиняються обстріл. Ситуація залишається напруженою. 31 січня в Авдіївці оголошено надзвичайний стан у зв'язку із загостренням ситуації через активізацію бойовиків і загрози гуманітарної катастрофи.

Як повідомляв iPress.ua, вчора, 2 лютого ввечері користувачі соцмереж повідомили про сильний вибух в окупованому Донецьку. Згідно із повідомленнями, у деяких в квартирах повилітали вікна, попадали речі з полиць. У машинах спрацювали сигналізації.

Проросійські колаборанти на Донбасі обстріляли з "Градів" мобільні центри надання гуманітарної допомоги населенню в Авдіївці. Як повідомив голова Донецької ВЦА Павло Жебрівський, внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець.

Згодом повідомили, про загибель водія Державної служби з надзвичайних ситуацій. Крім того, важко поранений підполковник служби з надзвичайних ситуацій Дмитро Трєтєйкін, зараз він знаходиться в реанімації.