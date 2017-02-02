У Донецьку прогримів потужний вибух
Сильний поштовх відчули у всіх районах міста, пише "Українська правда" з посиланням на користувачів в соціальних мережах.
У деяких в квартирах повилітали вікна, попадали речі з полиць. У машинах спрацювали сигналізації.
"У нас в будинку в під'їзді вікна посипалися, Калининський район", - пишуть користувачі.
Також люди повідомляють, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі.
"У Харцизську вікна трухануло", - повідомляють жителі.
Наразі про причини вибуху і постраждалих інформації немає.
Нагадаємо, що схожі вибухи прогриміли в Донецьку 4 грудня 2016 року, тоді було знищено склад боєприпасів бойовиків, а також 1 березня 2016 року.
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