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У Донецьку прогримів потужний вибух

Наразі про причини вибуху і постраждалих інформації немає
У Донецьку близько 21:15 2 лютого прогримів потужний вибух.
У Донецьку прогримів потужний вибух Фото: соцмережі

Сильний поштовх відчули у всіх районах міста, пише "Українська правда" з посиланням на користувачів в соціальних мережах.

У деяких в квартирах повилітали вікна, попадали речі з полиць. У машинах спрацювали сигналізації.

"У нас в будинку в під'їзді вікна посипалися, Калининський район", - пишуть користувачі.

Також люди повідомляють, що вибухова хвиля відчувалася в Ясинуватій, Харцизську, Новому Світі.

"У Харцизську вікна трухануло", - повідомляють жителі.

Наразі про причини вибуху і постраждалих інформації немає.

Нагадаємо, що схожі вибухи прогриміли в Донецьку 4 грудня 2016 року, тоді було знищено склад боєприпасів бойовиків, а також 1 березня 2016 року.

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02 02 2017 22:33
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