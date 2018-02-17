За порядком на масових акціях у Києві 18 лютого стежитимуть близько трьох тисяч правоохоронців
Про це сьогодні, 17 лютого, під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.
"Усі акції пов’язані із річницею подій 2014 року. За порядком загалом стежитиме близько 3000 правоохоронців: як поліція, так і військовослужбовці Національної гвардії. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки", – зазначив Крищенко.
За його словами, нестимуть службу працівники кінологічної служби і посилені групи вибухотехніків.
Обмежень доступу до Майдану Незалежності не буде, але працівники поліції проводитимуть більш ретельні перевірки.
"Інформації про можливі провокації немає, але, враховуючи різноплановість і масовість акцій, ми повинні бути напоготові. Тож просимо всіх із розумінням ставитися до таких заходів безпеки", – підсумував керівник столичних поліцейських.
Нагадаємо, керівник Нацполіції Сергій Князєв розповів, що з початку поточного року в ході масових акцій в Україні постраждали 1,4 тис. поліцейських та бійців Національної гвардії.
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