За порядком на масових акціях у Києві 18 лютого стежитимуть близько трьох тисяч правоохоронців

Обмежень доступу до Майдану Незалежності не буде, однак працівники поліції обіцяють ретельні перевірки

У неділю, 18 лютого, за порядком у Києві під час відзначення подій на Майдані стежитимуть близько трьох тисяч правоохоронців.

Про це сьогодні, 17 лютого, під час прес-конференції повідомив начальник Головного управління Національної поліції в місті Києві Андрій Крищенко.

"Усі акції пов’язані із річницею подій 2014 року. За порядком загалом стежитиме близько 3000 правоохоронців: як поліція, так і військовослужбовці Національної гвардії. Окрім того, будуть створені резерви на випадок ускладнення оперативної обстановки", – зазначив Крищенко.

За його словами, нестимуть службу працівники кінологічної служби і посилені групи вибухотехніків.

Обмежень доступу до Майдану Незалежності не буде, але працівники поліції проводитимуть більш ретельні перевірки.

"Інформації про можливі провокації немає, але, враховуючи різноплановість і масовість акцій, ми повинні бути напоготові. Тож просимо всіх із розумінням ставитися до таких заходів безпеки", – підсумував керівник столичних поліцейських.

Нагадаємо, керівник Нацполіції Сергій Князєв розповів, що з початку поточного року в ході масових акцій в Україні постраждали 1,4 тис. поліцейських та бійців Національної гвардії.